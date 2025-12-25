Nioro : cinq personnes interpellées et des médicaments non autorisés saisis à Dinguiraye





La brigade territoriale de Nioro a mené une opération ayant abouti à l’interpellation de plusieurs personnes impliquées dans la vente non autorisée de médicaments, lors d’une intervention réalisée dans le cadre de la sécurisation du marché hebdomadaire de Dinguiraye.



Agissant sur la base d’un renseignement exploité avec efficacité, les gendarmes ont surpris les mis en cause en situation flagrante. L’opération a permis l’arrestation de cinq individus soupçonnés de se livrer à la commercialisation illégale de produits pharmaceutiques.



Au cours de l’intervention, une quantité importante de médicaments a été saisie. Il s’agit précisément de 9 032 comprimés ainsi que de 159 bouteilles de sirop vétérinaire. D’après des sources sécuritaires, ces produits étaient vendus en dehors de tout cadre réglementaire, ce qui constituait un danger potentiel pour la santé des populations et du cheptel.



Les mêmes sources indiquent que l’origine de ces médicaments ainsi que leurs conditions de stockage n’ont pas encore été établies. Ces éléments font l’objet d’investigations dans le cadre de l’enquête en cours.



Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de la procédure, tandis que les produits saisis ont été mis sous scellés. Cette action s’inscrit dans la continuité des opérations menées par la gendarmerie nationale pour lutter contre les activités illicites et renforcer la protection sanitaire, en particulier dans les zones à forte fréquentation commerciale.

