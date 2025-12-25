Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Victoire maîtrisée du Sénégal face au Bénin et première place du groupe assurée


Rédigé le Mardi 30 Décembre 2025 à 20:13 | Lu 37 fois Rédigé par


Le Sénégal s’impose 3-0 contre le Bénin et termine en tête de son groupe grâce à une meilleure différence de buts, malgré le succès de la RD Congo.


Victoire maîtrisée du Sénégal face au Bénin et première place du groupe assurée

 

Sans briller dans le jeu, le Sénégal a toutefois assuré l’essentiel face au Bénin en décrochant une victoire nette (3-0), synonyme de trois points décisifs dans la course à la première place du groupe. Les Lions de la Téranga ont fait la différence en fin de rencontre grâce à des réalisations d’Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Chérif Ndiaye.

Longtemps accroché, le match s’est finalement débloqué dans les dernières minutes, permettant au Sénégal de prendre une avance confortable au tableau d’affichage, malgré une prestation globalement laborieuse.

Dans le même temps, la République démocratique du Congo s’est imposée sur le même score (3-0) face au Botswana. Une victoire toutefois insuffisante pour ravir la tête du groupe au Sénégal.

Au terme de cette journée décisive, les Lions terminent premiers grâce à une meilleure différence de buts. Un avantage minime, acquis à seulement deux buts d’écart, qui permet au Sénégal de devancer la RD Congo au classement final.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Samedi 27 Décembre 2025 - 16:58 CAN 2025 : Sadio Mané, le patron des Lions, sauve le Sénégal face à la RDC

Samedi 27 Décembre 2025 - 11:01 CAN 2025 : Sénégal – RDC, retrouvailles explosives à Tanger

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags