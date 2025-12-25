Victoire maîtrisée du Sénégal face au Bénin et première place du groupe assurée





Sans briller dans le jeu, le Sénégal a toutefois assuré l’essentiel face au Bénin en décrochant une victoire nette (3-0), synonyme de trois points décisifs dans la course à la première place du groupe. Les Lions de la Téranga ont fait la différence en fin de rencontre grâce à des réalisations d’Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Chérif Ndiaye.



Longtemps accroché, le match s’est finalement débloqué dans les dernières minutes, permettant au Sénégal de prendre une avance confortable au tableau d’affichage, malgré une prestation globalement laborieuse.



Dans le même temps, la République démocratique du Congo s’est imposée sur le même score (3-0) face au Botswana. Une victoire toutefois insuffisante pour ravir la tête du groupe au Sénégal.



Au terme de cette journée décisive, les Lions terminent premiers grâce à une meilleure différence de buts. Un avantage minime, acquis à seulement deux buts d’écart, qui permet au Sénégal de devancer la RD Congo au classement final.

