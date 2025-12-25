13 milliards FCFA et 10 000 emplois : Notto Diobass en route vers l’industrialisation

Pour cette visite, un système d’accès digitalisé a été mis en place, garantissant un contrôle sécurisé des participants et une meilleure organisation des opérations sur le site. Cette innovation reflète la volonté de la municipalité et de l’APROSI d’intégrer des solutions modernes de gestion dès la phase préparatoire du projet.





Le maire Alioune Sarr a rappelé que ce domaine industriel moderne et viabilisé permettra de :



mobiliser plus de 13 milliards FCFA d’investissements ;

créer plus de 10 000 emplois directs et indirects ;

attirer et accompagner des investisseurs nationaux et internationaux ;

valoriser le foncier communal et renforcer l’attractivité économique de Notto Diobass.



Le Directeur général de l’APROSI et les représentants du Ministère de l’Industrie ont réaffirmé leur engagement à soutenir le projet à toutes ses étapes, en garantissant le respect des normes techniques et environnementales, ainsi que la viabilité des infrastructures.



Pour le maire Alioune Sarr, ce projet illustre parfaitement la territorialisation des politiques publiques, en rapprochant les décisions de l’État des besoins et priorités locales. Il confirme la volonté de Notto Diobass de devenir un pôle industriel compétitif et moderne, générateur de richesse, de développement durable et d’opportunités pour les populations locales.

