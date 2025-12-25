CAN : malgré sa suspension, Kalidou Koulibaly affiche sa confiance totale envers les Lions





La qualification du Sénégal pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations s’est accompagnée d’un sentiment contrasté pour son capitaine, Kalidou Koulibaly. Si les Lions ont largement dominé le Bénin (3-0) et terminé en tête de leur groupe, leur leader défensif a été expulsé et manquera le prochain match à élimination directe.



À l’issue de la rencontre, le défenseur sénégalais a tenu à rassurer sur l’état d’esprit du groupe. Il a affirmé avoir une confiance totale en ses coéquipiers et en leur capacité à poursuivre l’aventure, malgré son absence à venir. Selon lui, l’essentiel reste l’engagement collectif et la volonté de se battre à chaque match.



Cette rencontre avait une portée symbolique pour Koulibaly, qui fêtait sa 100ᵉ sélection avec les Lions. Fier d’avoir atteint ce cap, il a rappelé que, dans une compétition africaine, les matchs peuvent réserver toutes sortes de situations, qu’il s’agisse de buts encaissés ou de sanctions disciplinaires. Cette fois, il en a personnellement fait l’expérience.



Expulsé à la 71ᵉ minute, le capitaine sénégalais a écopé de son premier carton rouge en sélection depuis ses débuts en septembre 2015. Malgré cette issue frustrante, il s’est dit satisfait de la prestation collective face aux Guépards, soulignant la maîtrise affichée par son équipe tout au long du match.



Avec ce succès, le Sénégal termine en tête du groupe D avec sept points et une différence de buts de +6, devant la RD Congo, également à sept points mais avec un goal-average inférieur. Le Bénin, troisième avec trois points, décroche aussi son billet pour les huitièmes de finale.



Troisième joueur sénégalais à atteindre la barre des 100 sélections après Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye, Koulibaly reste convaincu que les Lions peuvent viser loin dans cette CAN. Il a insisté sur l’importance de donner le maximum sur le terrain, indépendamment des absences.



De son côté, Idrissa Gana Guèye a regretté que l’expulsion de son capitaine soit venue ternir une victoire pourtant maîtrisée. Il a toutefois souligné la qualité de l’effectif sénégalais, appelant le groupe à poursuivre le travail pour compenser l’absence de Koulibaly lors du prochain match.



Âgé de 33 ans, Kalidou Koulibaly a commencé sa carrière internationale chez les jeunes de la France, avec notamment une participation remarquée à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2011. Il a ensuite choisi de défendre les couleurs du Sénégal, faisant ses débuts en équipe nationale en septembre 2015.



Depuis, il a pris part à plusieurs campagnes majeures, dont les CAN 2017 et 2019, ainsi qu’aux qualifications pour la Coupe du monde 2018. Suspendu pour la finale de la CAN 2019, il connaîtra la consécration en 2021 au Cameroun, remportant le titre continental en tant que capitaine et étant désigné meilleur défenseur du tournoi.



En club, Koulibaly s’est illustré durant huit saisons à Naples, où il a disputé plus de 300 rencontres et marqué quatorze buts, tout en étant élu à trois reprises meilleur défenseur de Serie A. Passé ensuite par Chelsea en 2022, il rejoint Al-Hilal en 2023 après une saison en Angleterre marquée par 31 matchs et deux réalisations.

