Sénégal-Soudan : balade d’avant-match des Lions de la Teranga dans une ambiance détendue





À la veille du choc face au Soudan, l’équipe nationale du Sénégal a privilégié un moment de détente en effectuant une balade autour de son hôtel.



Cette sortie a permis aux Lions de la Teranga de relâcher la pression accumulée durant les préparations tactiques. Sourires, échanges fraternels et sérénité étaient visibles sur les visages des joueurs, traduisant une cohésion forte et une confiance partagée au sein du groupe.



Concentrés mais détendus, les Lions abordent ce rendez-vous capital avec l’ambition d’offrir une prestation convaincante ce vendredi soir au stade Abdoulaye Wade, devant leur public.



