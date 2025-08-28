Menu
L'Actualité au Sénégal

Sénégal-Soudan : balade d’avant-match des Lions de la Teranga dans une ambiance détendue


Rédigé le Vendredi 5 Septembre 2025 à 15:30 | Lu 35 fois Rédigé par


À quelques heures du duel contre le Soudan, les Lions de la Teranga ont effectué une balade autour de leur hôtel, affichant cohésion, sérénité et détermination avant le match au stade Abdoulaye Wade.


Sénégal-Soudan : balade d’avant-match des Lions de la Teranga dans une ambiance détendue

 

À la veille du choc face au Soudan, l’équipe nationale du Sénégal a privilégié un moment de détente en effectuant une balade autour de son hôtel.

Cette sortie a permis aux Lions de la Teranga de relâcher la pression accumulée durant les préparations tactiques. Sourires, échanges fraternels et sérénité étaient visibles sur les visages des joueurs, traduisant une cohésion forte et une confiance partagée au sein du groupe.

Concentrés mais détendus, les Lions abordent ce rendez-vous capital avec l’ambition d’offrir une prestation convaincante ce vendredi soir au stade Abdoulaye Wade, devant leur public.

senego




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags