L'Actualité au Sénégal

CAN : la CAF annonce un changement majeur du calendrier à partir de 2028


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 18:49


À la veille de la CAN au Maroc, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a dévoilé une réforme importante prévoyant une nouvelle périodicité de la compétition à partir de 2028.


Le football africain s’oriente vers une évolution majeure de son organisation. À l’approche de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dont le coup d’envoi est prévu le dimanche 21 décembre au Maroc, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a fait état d’un changement significatif concernant le calendrier de la compétition, selon plusieurs médias.

S’exprimant samedi lors d’une conférence de presse organisée à Rabat, le dirigeant sud-africain a annoncé que la CAN sera organisée tous les quatre ans à partir de 2028. Cette décision marque une rupture avec le rythme actuel de la compétition.

Il a toutefois précisé que l’édition 2027, déjà programmée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, se déroulera conformément au calendrier établi, à l’été 2027. Le nouveau cycle quadriennal entrera donc en vigueur lors de la période annoncée par la CAF.




