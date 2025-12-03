Thiès : Le Challenge du Rail 2025, un rendez-vous national du judo

Cette édition a marqué une ouverture sous-régionale, avec la participation d’athlètes venus de pays voisins, notamment la Mauritanie, renforçant ainsi le rayonnement du judo sénégalais au-delà des frontières.



Le Challenge du Rail n’est pas seulement une compétition : c’est une véritable plateforme de promotion du judo et de découverte de jeunes talents. Le 20 décembre 2025, des judokas venus de plusieurs régions du Sénégal et de la Mauritanie se sont affrontés dans différentes catégories de poids et d’âge.



Les combats ont été intenses et techniques, offrant au public un spectacle de haut niveau. Judokas débutants ou confirmés, tous ont rivalisé de stratégie et de force pour décrocher la Coupe et les diverses médailles mises en jeu.

L’événement a également mis en lumière les valeurs fondamentales du judo : discipline, respect et persévérance.



La réussite de ce tournoi repose sur une organisation méticuleuse menée par Me Mouhamed Gueye et son équipe, malgré l’indifférence de la mairie de Thiès, qui n’a apporté aucun soutien officiel.



Les officiels de la FSJDA ont supervisé chaque rencontre pour garantir un déroulement conforme aux standards internationaux, tandis que les clubs locaux ont assuré l’accueil et l’accompagnement des participants. La présence de jeunes arbitres et coachs a renforcé le professionnalisme et la qualité de la compétition.



Des vidéos et photos de la compétition ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, permettant au public, même éloigné, de suivre les moments forts et de célébrer les performances des athlètes. Le Challenge du Rail confirme ainsi sa place parmi les événements majeurs du judo sénégalais et sous-régionaux, contribuant au rayonnement sportif de Thiès.



Au-delà des médailles et des podiums, le Challenge du Rail 2025 a renforcé l’engouement pour le judo dans la région et au-delà. Il a démontré que Thiès peut se positionner comme un pôle national et sous-régional des sports de combat. Les jeunes judokas présents repartent avec de nouvelles expériences, une motivation accrue et le rêve de devenir, eux aussi, les champions de demain.

