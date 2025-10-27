Menu
Sénégal : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée entre expérience et jeunesse pour affronter le Brésil et le Kenya


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 12:33


Le sélectionneur Pape Thiaw a publié la liste des Lions pour les matchs amicaux face au Brésil et au Kenya, marquée par le retour d’Édouard Mendy et la montée en puissance des jeunes talents sénégalais.


Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres amicales du Sénégal face au Brésil (15 novembre) et au Kenya (18 novembre 2025). Une sélection marquée par un subtil équilibre entre cadres expérimentés et jeunes prometteurs, traduisant la volonté du technicien de préparer la relève tout en conservant un haut niveau de compétitivité.

Le retour du gardien Édouard Mendy et la présence du capitaine Kalidou Koulibaly assurent une stabilité défensive précieuse. Dans le même temps, de jeunes éléments comme Ilay Camara et El Hadji Malick Diouf apportent dynamisme et fraîcheur au groupe.

Au milieu de terrain, Pape Thiaw mise sur la complémentarité entre expérience et jeunesse, avec Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Pape Matar Sarr, épaulés par Mamadou Lamine Camara et Rassoul Ndiaye, symboles d’une génération montante prête à s’imposer.

En attaque, le secteur offensif affiche une richesse impressionnante avec Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Une concurrence forte s’annonce pour les places de titulaires, reflet du vivier exceptionnel dont dispose le Sénégal.

Ces deux tests face au Brésil et au Kenya seront l’occasion d’évaluer la solidité des Lions avant les prochaines compétitions officielles. Avec cette sélection ambitieuse, Pape Thiaw envoie un message clair : le Sénégal entend confirmer son statut de puissance du football africain et se mesurer aux meilleures nations du monde.




Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Ziguinchor : un gardien retrouvé mort sur son lieu de travail au marché Boucotte

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Ziguinchor : un gardien retrouvé mort sur son lieu de travail au marché Boucotte
Un gardien du marché Boucotte à Ziguinchor a été découvert sans vie dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du décès.   Un drame est survenu dans la...

Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu
À Rufisque, un homme se présentant comme guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité pour avoir filmé plusieurs femmes à leur insu lors de séances prétendument...
