Sénégal : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée entre expérience et jeunesse pour affronter le Brésil et le Kenya





Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres amicales du Sénégal face au Brésil (15 novembre) et au Kenya (18 novembre 2025). Une sélection marquée par un subtil équilibre entre cadres expérimentés et jeunes prometteurs, traduisant la volonté du technicien de préparer la relève tout en conservant un haut niveau de compétitivité.



Le retour du gardien Édouard Mendy et la présence du capitaine Kalidou Koulibaly assurent une stabilité défensive précieuse. Dans le même temps, de jeunes éléments comme Ilay Camara et El Hadji Malick Diouf apportent dynamisme et fraîcheur au groupe.



Au milieu de terrain, Pape Thiaw mise sur la complémentarité entre expérience et jeunesse, avec Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Pape Matar Sarr, épaulés par Mamadou Lamine Camara et Rassoul Ndiaye, symboles d’une génération montante prête à s’imposer.



En attaque, le secteur offensif affiche une richesse impressionnante avec Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Une concurrence forte s’annonce pour les places de titulaires, reflet du vivier exceptionnel dont dispose le Sénégal.



Ces deux tests face au Brésil et au Kenya seront l’occasion d’évaluer la solidité des Lions avant les prochaines compétitions officielles. Avec cette sélection ambitieuse, Pape Thiaw envoie un message clair : le Sénégal entend confirmer son statut de puissance du football africain et se mesurer aux meilleures nations du monde.

