Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN 2025 : Ousseynou Niang, la nouvelle arme offensive des Lions


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2025 à 13:03 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a surpris les fans en convoquant Ousseynou Niang pour remplacer Assane Diao, forfait de dernière minute. Sur les réseaux sociaux, certains supporters réclamaient la sélection d’Ousmane Sow, mais le choix du staff technique se porte sur Niang, sociétaire de l’Union Saint‑Gilloise en Belgique.


CAN 2025 : Ousseynou Niang, la nouvelle arme offensive des Lions

Né à Ziguinchor en 2001, Ousseynou Niang s’est fait remarquer très tôt grâce à sa formation à l’académie Diambars, réputée pour former les jeunes talents sénégalais. Après des débuts prometteurs dans le championnat local, il part en Europe où il évolue successivement au FK Auda et au Riga FC en Lettonie, avant de rejoindre l’Union Saint‑Gilloise en 2024, club avec lequel il remporte le titre de champion de Belgique.
 

Polyvalent et rapide, Niang peut jouer piston ou ailier, à droite comme à gauche. Cette capacité à s’adapter sur plusieurs positions offensives explique le choix du staff, désireux de maintenir l’équilibre offensif malgré l’absence de Diao.
 

La convocation d’Ousseynou Niang intervient à quelques heures d’un match crucial pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Botswana. Si sa technique et sa vitesse sont indéniables, le joueur devra batailler ferme pour s’imposer comme titulaire, face à une concurrence déjà bien établie dans la tanière des Lions de la Teranga.
 

Avec cette convocation, Pape Thiaw envoie un message clair : malgré les blessures, le Sénégal dispose de jeunes talents capables de relever les défis et maintenir un haut niveau de compétitivité sur la scène continentale.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mardi 23 Décembre 2025 - 15:15 CAN 2025 : le Sénégal prend l’avantage face au Botswana à la pause

Lundi 22 Décembre 2025 - 16:31 CAN 2025 : le Mali accroché par la Zambie pour son entrée en lice

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags