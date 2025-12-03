CAN 2025 : Ousseynou Niang, la nouvelle arme offensive des Lions

Né à Ziguinchor en 2001, Ousseynou Niang s’est fait remarquer très tôt grâce à sa formation à l’académie Diambars, réputée pour former les jeunes talents sénégalais. Après des débuts prometteurs dans le championnat local, il part en Europe où il évolue successivement au FK Auda et au Riga FC en Lettonie, avant de rejoindre l’Union Saint‑Gilloise en 2024, club avec lequel il remporte le titre de champion de Belgique.





Polyvalent et rapide, Niang peut jouer piston ou ailier, à droite comme à gauche. Cette capacité à s’adapter sur plusieurs positions offensives explique le choix du staff, désireux de maintenir l’équilibre offensif malgré l’absence de Diao.





La convocation d’Ousseynou Niang intervient à quelques heures d’un match crucial pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Botswana. Si sa technique et sa vitesse sont indéniables, le joueur devra batailler ferme pour s’imposer comme titulaire, face à une concurrence déjà bien établie dans la tanière des Lions de la Teranga.





Avec cette convocation, Pape Thiaw envoie un message clair : malgré les blessures, le Sénégal dispose de jeunes talents capables de relever les défis et maintenir un haut niveau de compétitivité sur la scène continentale.

