CAN 2025 : le Sénégal prend l’avantage face au Botswana à la pause





Le Sénégal est devant au score face au Botswana à l’issue de la première période de la rencontre comptant pour la première journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations 2025.



L’unique réalisation du match jusqu’ici a été inscrite par Nicolas Jackson à la 39ᵉ minute, permettant aux Lions de concrétiser leur domination.



Les joueurs botswanais ont tenté de réagir, mais se sont heurtés à une défense sénégalaise bien organisée, laissant peu d’espaces exploitables.



Dans l’ensemble, les Lions ont livré une première mi-temps maîtrisée, affichant une bonne solidité collective et une gestion sereine du jeu.

