Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN 2025 : le Sénégal prend l’avantage face au Botswana à la pause


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2025 à 15:15 | Lu 25 fois Rédigé par


Le Sénégal mène 1-0 contre le Botswana lors de la première journée du groupe D de la CAN 2025, grâce à un but de Nicolas Jackson avant la mi-temps.


CAN 2025 : le Sénégal prend l’avantage face au Botswana à la pause

 

Le Sénégal est devant au score face au Botswana à l’issue de la première période de la rencontre comptant pour la première journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

L’unique réalisation du match jusqu’ici a été inscrite par Nicolas Jackson à la 39ᵉ minute, permettant aux Lions de concrétiser leur domination.

Les joueurs botswanais ont tenté de réagir, mais se sont heurtés à une défense sénégalaise bien organisée, laissant peu d’espaces exploitables.

Dans l’ensemble, les Lions ont livré une première mi-temps maîtrisée, affichant une bonne solidité collective et une gestion sereine du jeu.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mardi 23 Décembre 2025 - 13:03 CAN 2025 : Ousseynou Niang, la nouvelle arme offensive des Lions

Lundi 22 Décembre 2025 - 16:31 CAN 2025 : le Mali accroché par la Zambie pour son entrée en lice

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags