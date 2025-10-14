Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal – Mauritanie : Les Lions visent la qualification directe, les Mourabitounes pour l’honneur


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 12:04 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio s’apprête à vibrer ce mardi 14 octobre. Les Lions de la Téranga affrontent les Mourabitounes de Mauritanie pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si le Sénégal joue sa qualification directe, la Mauritanie, elle, espère sauver l’honneur dans ce duel ouest-africain à la forte charge symbolique.


Sénégal – Mauritanie : Les Lions visent la qualification directe, les Mourabitounes pour l’honneur

Leader du groupe B, le Sénégal n’a besoin que d’une victoire pour sceller sa place au Mondial 2026. Aliou Cissé et ses hommes savent qu’un faux pas relancerait le suspense, au profit du Malawi, qui guette la moindre erreur.
Les Mourabitounes, déjà éliminés, n’ont plus rien à perdre. Ce qui les rend d’autant plus dangereux : libérés de la pression, ils peuvent jouer leur va-tout face au voisin sénégalais, dans un match souvent marqué par la rivalité et l’orgueil national.

 

Les Lions peuvent compter sur un effectif riche et complet. Le capitaine Kalidou Koulibaly dirigera la défense, avec Mendy dans les buts. Au milieu, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye assureront l’équilibre, tandis que Sadio Mané et Ismaïla Sarr mèneront l’attaque.
Le sélectionneur Pape Thiaw a insisté en conférence de presse :

« Nous devons être concentrés du début à la fin. La Mauritanie, c’est une équipe combative, mais notre destin est entre nos mains. »

 

Côté mauritanien, Amir Abdou tente de reconstruire une équipe compétitive. Malgré une élimination prématurée, les Mourabitounes affichent de la détermination. Des joueurs comme Aboubakar Kamara ou El Hacen seront les fers de lance d’une équipe portée sur la rigueur défensive et les contre-attaques rapides.

 

  • Confrontations directes : le Sénégal domine largement (4 victoires sur les 6 derniers duels).

  • Buts moyens par match : 1,5 pour le Sénégal, 0,5 pour la Mauritanie.

  • Forme récente : le Sénégal reste sur une série positive avec une seule défaite sur ses dix derniers matchs.

  • Mauritanie : peine à marquer, mais encaisse peu — souvent des scores serrés (1-0, 2-0).

La rencontre s’annonce donc fermée, dominée par la possession sénégalaise, avec peu de buts attendus. Les duels physiques et les transitions rapides pourraient faire la différence.

 

Le Sénégal devrait évoluer dans son 4-3-3 habituel, misant sur la percussion sur les ailes et la maîtrise du milieu. Thiaw privilégiera une entrée forte dans le match pour éviter toute surprise.
La Mauritanie, elle, pourrait opter pour un bloc médian compact, cherchant à casser le rythme des Lions et à exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense.

 

L’enjeu psychologique est aussi majeur : à domicile, devant un public exigeant, les Lions n’ont pas droit à l’erreur.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Tivaouane : Interdiction des ventes illégales et occupations sur les axes majeurs de la ville

- 14/10/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : Interdiction des ventes illégales et occupations sur les axes majeurs de la ville
La préfecture de Tivaouane interdit les activités commerciales illégales sur plusieurs avenues pour sécuriser l'espace urbain. Sanctions prévues en cas d'infraction. Réorganisation urbaine à...

Pikine-Guédiawaye : un ingénieur condamné pour fraude informatique et violences sur sa voisine

Lat Soukabé Fall - 14/10/2025 - 0 Commentaire
Pikine-Guédiawaye : un ingénieur condamné pour fraude informatique et violences sur sa voisine
Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné, lundi 14 octobre 2025, Khalifa Ababacar Mbaye, ingénieur de 39 ans domicilié à Wakhinane, à un mois de prison ferme pour « accès...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags