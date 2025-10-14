Sénégal – Mauritanie : Les Lions visent la qualification directe, les Mourabitounes pour l’honneur

Leader du groupe B, le Sénégal n’a besoin que d’une victoire pour sceller sa place au Mondial 2026. Aliou Cissé et ses hommes savent qu’un faux pas relancerait le suspense, au profit du Malawi, qui guette la moindre erreur.

Les Mourabitounes, déjà éliminés, n’ont plus rien à perdre. Ce qui les rend d’autant plus dangereux : libérés de la pression, ils peuvent jouer leur va-tout face au voisin sénégalais, dans un match souvent marqué par la rivalité et l’orgueil national.



Les Lions peuvent compter sur un effectif riche et complet. Le capitaine Kalidou Koulibaly dirigera la défense, avec Mendy dans les buts. Au milieu, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye assureront l’équilibre, tandis que Sadio Mané et Ismaïla Sarr mèneront l’attaque.

Le sélectionneur Pape Thiaw a insisté en conférence de presse :



« Nous devons être concentrés du début à la fin. La Mauritanie, c’est une équipe combative, mais notre destin est entre nos mains. »



Côté mauritanien, Amir Abdou tente de reconstruire une équipe compétitive. Malgré une élimination prématurée, les Mourabitounes affichent de la détermination. Des joueurs comme Aboubakar Kamara ou El Hacen seront les fers de lance d’une équipe portée sur la rigueur défensive et les contre-attaques rapides.



Confrontations directes : le Sénégal domine largement (4 victoires sur les 6 derniers duels).

Buts moyens par match : 1,5 pour le Sénégal, 0,5 pour la Mauritanie.

Forme récente : le Sénégal reste sur une série positive avec une seule défaite sur ses dix derniers matchs.

Mauritanie : peine à marquer, mais encaisse peu — souvent des scores serrés (1-0, 2-0).

La rencontre s’annonce donc fermée, dominée par la possession sénégalaise, avec peu de buts attendus. Les duels physiques et les transitions rapides pourraient faire la différence.



Le Sénégal devrait évoluer dans son 4-3-3 habituel, misant sur la percussion sur les ailes et la maîtrise du milieu. Thiaw privilégiera une entrée forte dans le match pour éviter toute surprise.

La Mauritanie, elle, pourrait opter pour un bloc médian compact, cherchant à casser le rythme des Lions et à exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense.







L’enjeu psychologique est aussi majeur : à domicile, devant un public exigeant, les Lions n’ont pas droit à l’erreur.

