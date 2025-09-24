Coupe du Monde 2026 : Les Lions du Sénégal offrent leurs primes pour permettre aux supporters d’assister au match décisif

À la veille du dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, l’ambiance autour de l’équipe nationale du Sénégal s’est tendue en raison de la hausse soudaine du prix des billets, provoquant la colère des supporters et des appels au boycott sur les réseaux sociaux.



Mais alors que les autorités sportives tardaient à réagir, c’est le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, qui a pris l’initiative d’un geste fort : il a annoncé qu’il reverserait l’intégralité de sa prime de victoire, soit 4 millions de FCFA, pour acheter des billets destinés aux fans.



« Je vais offrir mes primes pour que les supporters puissent venir. On a besoin de notre public », a-t-il déclaré.



Son acte a inspiré plusieurs joueurs, dont Krépin Diatta, qui a promis de faire de même :



« Moi aussi, j’ai prévu d’acheter beaucoup de billets et de les remettre. Plusieurs joueurs vont faire pareil. »



Cherif Ndiaye a, de son côté, affirmé vouloir permettre aux habitants de la Médina de venir soutenir l’équipe, malgré la hausse des tarifs :



« Que les billets augmentent ou pas, je ferai le nécessaire pour qu’ils soient là. »



D’après Wiwsport, les billets financés par les dons des joueurs seront distribués à des écoles de football, à des supporters du championnat local et à des communautés emblématiques comme Niarry Tally, bastion du football populaire sénégalais.



Alors que la Fédération sénégalaise de football tente de calmer la polémique, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont ravivé l’enthousiasme du public.

Ce match décisif, au-delà de l’enjeu sportif, s’annonce désormais comme une véritable célébration populaire, symbole d’union et de solidarité entre les Lions et leur peuple.

