Tournoi UFOA/A U17 : Le Sénégal file en demi-finales après sa victoire contre la Mauritanie

L’équipe nationale U17 du Sénégal a décroché son ticket pour les demi-finales du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA/A), ce dimanche, à Bamako (Mali), après sa victoire 1-0 face à la Mauritanie lors de la troisième journée.



Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 47e minute par Mamadou A. Diallo, offrant la qualification aux Lionceaux, qui terminent deuxièmes du groupe B derrière la Guinée, victorieuse de la Sierra Leone (3-1).



En demi-finale, le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau, tandis que l’autre affiche opposera le Mali à la Guinée.



Triple vainqueur du tournoi (2018, 2021 et 2024), le Sénégal tentera de poursuivre sa domination régionale dans cette compétition qualificative pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 2026.

