L'Actualité au Sénégal

Tournoi UFOA/A U17 : Le Sénégal file en demi-finales après sa victoire contre la Mauritanie


Rédigé le Dimanche 12 Octobre 2025 à 22:14


L’équipe U17 du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi UFOA/A grâce à sa victoire 1-0 contre la Mauritanie. Les Lionceaux affronteront la Guinée-Bissau pour une place en finale.


L’équipe nationale U17 du Sénégal a décroché son ticket pour les demi-finales du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA/A), ce dimanche, à Bamako (Mali), après sa victoire 1-0 face à la Mauritanie lors de la troisième journée.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 47e minute par Mamadou A. Diallo, offrant la qualification aux Lionceaux, qui terminent deuxièmes du groupe B derrière la Guinée, victorieuse de la Sierra Leone (3-1).

En demi-finale, le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau, tandis que l’autre affiche opposera le Mali à la Guinée.

Triple vainqueur du tournoi (2018, 2021 et 2024), le Sénégal tentera de poursuivre sa domination régionale dans cette compétition qualificative pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 2026.




