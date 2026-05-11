Sénégal : Jusqu’à 10 ans de prison requis dans une affaire d’homosexualité présumée

À la barre, B. Thiam a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des hommes, tout en affirmant avoir tourné la page et demandé pardon. Il a également accusé les policiers chargés de son arrestation de l’avoir contraint à donner des noms durant l’enquête. Selon lui, plusieurs des personnes citées résident aujourd’hui hors du territoire sénégalais.





Son coaccusé, O. Seck, a pour sa part rejeté catégoriquement les accusations d’homosexualité. Bien qu’il ait reconnu vivre avec le VIH, il nie toute relation contre nature et affirme n’avoir dénoncé personne aux enquêteurs.





Durant les débats, la défense a dénoncé une procédure jugée fragile. Me Kane a rappelé qu’aucun des deux prévenus n’a été surpris en flagrant délit ni dans une situation jugée compromettante. Selon l’avocat, le dossier repose essentiellement sur des déclarations contestées, ce qui ouvrirait la porte à des accusations sans preuves matérielles.





L’avocat a également mis en garde contre les dérives possibles, soulignant qu’une personne mal intentionnée pourrait accuser un adversaire d’anciennes relations intimes dans un esprit de vengeance. Tout en condamnant fermement l’homosexualité ainsi que la transmission volontaire du VIH, il a insisté sur la nécessité de préserver les droits fondamentaux des personnes poursuivies.





La défense a enfin regretté que le statut sérologique des accusés ait été exposé publiquement au cours de la procédure, estimant qu’il s’agit d’une atteinte grave à la vie privée et à la dignité des prévenus.







Le verdict du tribunal est attendu mardi prochain, dans une affaire qui suscite déjà de nombreuses réactions à Senegal.

