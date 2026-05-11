Disparition de millions FCFA à Kébémer : une gérante placée en garde à vue

Cette somme, patiemment collectée sur plusieurs mois à raison de cotisations quotidiennes de 100 FCFA par membre, devait servir à soulager les dépenses liées à la fête de la Tabaski.





Des explications jugées peu convaincantes

La gérante de la caisse, identifiée sous les initiales Nd. C, affirme avoir retiré environ 3 millions de FCFA d’une banque avant de constater leur disparition.





Selon sa version, l’argent aurait été perdu lors de son retour en calèche, sans qu’elle puisse déterminer s’il est tombé ou s’il a été volé.



« Je ne sais pas si c’est tombé en chemin ou si quelqu’un l’a volé », aurait-elle déclaré devant les enquêteurs.



Mais cette explication est rejetée par les membres du groupement, qui dénoncent des versions contradictoires et un manque de transparence.





Des accusations de détournement

Pour les femmes du groupement, la thèse de la perte accidentelle ne tient pas. Elles soupçonnent un détournement des fonds et évoquent également une seconde version fournie par la gérante, faisant état d’une autre somme d’environ un million de FCFA prétendument oubliée dans une cantine lors d’un déplacement à Dakar.





La secrétaire de l’association, Marième Mbaye, affirme que les explications changent constamment et entretiennent la confusion.



« À chaque fois qu’on lui demande des comptes, elle donne une version différente », déplore-t-elle.



Une plainte déposée et une enquête ouverte

Face à la gravité des faits et à l’impossibilité de récupérer leurs économies avant la fête, les membres de la caisse ont décidé de saisir la justice. Une plainte a été déposée contre la gérante.





Interpellée par les forces de l’ordre, Nd. C a été placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur la disparition de cette importante somme d’argent.





Une communauté sous le choc

Dans cette localité où les systèmes d’épargne collective jouent un rôle essentiel dans la préparation des grandes fêtes religieuses, l’affaire provoque indignation et inquiétude.





Au-delà du préjudice financier, c’est la confiance entre membres d’une même communauté qui semble aujourd’hui fragilisée, dans un contexte où chaque franc épargné représente un effort quotidien important.

