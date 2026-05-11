Petrosen rassure sur l’approvisionnement en carburant et gaz au Sénégal

Petrosen Trading & Services a rejeté les informations évoquant une éventuelle pénurie de gaz, d’essence et de gasoil au Sénégal.

Dans un communiqué publié lundi, la société explique qu’un faux document relayant cette rumeur a circulé massivement sur les réseaux sociaux ainsi que sur certaines plateformes de messagerie.

La filiale de Petrosen Holding, spécialisée dans la commercialisation des produits pétroliers, affirme que ces informations sont sans fondement et déclare qu’aucune difficulté d’approvisionnement n’a été constatée à ce jour.

L’entreprise indique également que le système national chargé de l’importation, du stockage et de la distribution des hydrocarbures continue de fonctionner normalement sur l’ensemble du territoire.

Dans son communiqué, la direction générale de la société appelle les populations à faire preuve de vigilance face aux fausses informations diffusées en ligne. Elle invite le public à consulter uniquement les canaux officiels de communication de l’entreprise ainsi que ceux du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines pour toute information liée à ses activités et missions.