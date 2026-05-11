Colobane : “Il me frappait souvent”, le suspect avoue avoir voulu se venger

Selon des informations recueillies, les faits se sont déroulés dans la soirée du 10 mai 2026, aux environs de 20 heures. Alerté d’une agression au couteau à Colobane, le commissariat d’arrondissement de la Médina, dirigé par le commissaire Lat Dior Sall, a immédiatement dépêché sur place des éléments de la Brigade de Recherches.





À leur arrivée, les policiers découvrent que la victime a déjà été évacuée par les sapeurs-pompiers vers le District sanitaire Cheikh Ahmadou Bamba de la Médina, situé près de la maison de la culture Douta Seck. Le jeune homme est rapidement identifié comme étant C. Diop, vendeur de chaussures bien connu dans le secteur.





Une enquête rapidement orientée vers le suspect

Les premiers témoignages recueillis sur les lieux permettent aux enquêteurs de remonter rapidement jusqu’à un individu surnommé « Laye ». Ce dernier, connu des services de police, avait récemment été écroué pour ivresse publique manifeste.





Au fil des investigations, les éléments de la Brigade de Recherches identifient formellement le suspect : A. Dieng, 18 ans, natif de Touba et domicilié à Colobane, au lieu-dit « Roukou Feudiay ». Comme la victime, le jeune homme exerce le métier de vendeur de chaussures dans ce marché populaire où la concurrence et les tensions sont parfois vives.





Les enquêteurs apprennent également que les deux protagonistes étaient connus pour leur consommation d’acide cellulosique, un produit inhalé aux effets dévastateurs qui touche de nombreux jeunes en situation de précarité.





Transféré à Fann, la victime succombe à ses blessures

Gravement atteint lors de l’attaque, C. Diop est ensuite transféré au Centre hospitalier universitaire de Fann afin d’y subir des examens plus poussés et recevoir des soins spécialisés. Malgré les efforts des médecins, son état se détériore.





Le lendemain, le 11 mai 2026, aux environs de 17 heures, le frère de la victime contacte les policiers pour leur annoncer la terrible nouvelle : C. Diop a finalement succombé à ses blessures.





Cette annonce transforme immédiatement l’affaire en dossier criminel.





“Je voulais me venger”

Interrogé par les enquêteurs, A. Dieng serait passé aux aveux. Selon des sources proches du dossier, le jeune homme affirme avoir agi sous le coup de la vengeance. Il explique avoir été régulièrement battu et humilié par la victime lors de précédentes altercations.





Habité par la rancune, il aurait alors décidé de mettre fin à ce qu’il considérait comme des agressions répétées. Armé d’un couteau, il serait passé à l’acte au cours d’une nouvelle dispute qui a viré au drame.





Placé en garde à vue pour homicide volontaire, le suspect reste à la disposition des enquêteurs. Le procureur de la République a été informé tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de cette tragédie qui replonge une nouvelle fois Colobane dans l’émotion et l’inquiétude.

