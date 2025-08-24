Sénégal–Chine : Ousmane Sonko discute d’un projet d’aciérie avec l’ambassadeur Li Zhigang





Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, samedi 23 août 2025, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, S.E. Li Zhigang, accompagné de dirigeants de deux grandes entreprises chinoises : China Harbour Engineering Company (CHEC), spécialisée dans la construction d’infrastructures, et BAOWU International, acteur majeur de la sidérurgie.



Cette rencontre fait suite à la récente visite officielle du chef du gouvernement en Chine et s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre Dakar et Pékin.



Les discussions ont porté principalement sur le projet d’implantation d’une aciérie au Sénégal, présenté comme l’un des chantiers phares de la coopération sino-sénégalaise. Cette future infrastructure doit renforcer la capacité industrielle nationale, créer des emplois et réduire la dépendance du pays aux importations d’acier.



Ousmane Sonko a réaffirmé la volonté du Sénégal de concrétiser rapidement les accords conclus lors de sa visite en Chine, en insistant sur l’importance de projets structurants pour transformer durablement l’économie. L’ambassadeur Li Zhigang a, pour sa part, renouvelé l’engagement de la Chine à soutenir le Sénégal à travers des investissements ciblés dans des secteurs stratégiques.



Ce partenariat renforcé traduit la volonté commune de Dakar et Pékin de bâtir une coopération mutuellement bénéfique et tournée vers l’avenir.



