Budget 2026 : l’Assemblée nationale valide les crédits du ministère de la Microfinance





L’Assemblée nationale a adopté, samedi, le projet de budget 2026 du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, fixé à 7 milliards 727 millions 939 mille 616 francs CFA.



Le budget, présenté par Alioune Dione, s’articule autour de quatre programmes portant notamment sur la coordination, le renforcement du secteur de la microfinance et la promotion de l’Économie sociale et solidaire.



Face aux demandes de certains députés qui souhaitaient une hausse des crédits alloués, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a plaidé pour un accès élargi des institutions de microfinance au guichet de financement de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Il a estimé que cette possibilité constitue une solution durable, soulignant que sans cet accès, les structures de microfinance ne peuvent pas proposer des taux réduits. Il a rappelé que, dans le système actuel, les banques prêtent leurs fonds à ces institutions, qui ne peuvent ensuite consentir des crédits à perte.



Cheikh Diba a également encouragé les institutions de microfinance à respecter les normes et les standards de gouvernance.

