Coupe du monde 2026 : le Sénégal vise haut et assume son statut sur la scène mondiale





Le Sénégal se rendra à la Coupe du monde 2026 avec la ferme intention de défendre son rang, selon le président de la Fédération sénégalaise de football. Le pays, dit-il, n’a nullement l’objectif de participer sans ambition, mais plutôt de confirmer son statut acquis au fil des performances et reconnu autant en Afrique que sur la scène internationale.



Cette prise de position intervient après le tirage au sort qui a placé les Lions dans le groupe I, où figurent également la France, la Norvège et un qualifié issu du tournoi Bolivie–Irak–Suriname. D’après le dirigeant, le Sénégal possède les qualités sportives, l’expérience des grands rendez-vous et un encadrement solide pour se hisser au-delà de cette première phase.



Un groupe relevé, mais à la portée des Lions

Le président de la FSF décrit cette poule comme un mélange de prestige et de défi, rappelant qu’elle correspond parfaitement aux ambitions de la sélection. Le premier match opposera de nouveau le Sénégal à la France, comme lors de l’édition où les Lions s’étaient illustrés dès leur entrée en lice grâce à une victoire marquante. Il considère cette rencontre comme un moment fort, à la fois spectaculaire et exigeant sur les plans physique et tactique.



Cependant, il recommande de ne pas concentrer l’essentiel de la préparation sur cet adversaire historique. La Norvège, en pleine progression, possède des individualités talentueuses et une grande discipline collective, ce qui impose une vigilance totale.



Le dernier adversaire, issu des barrages intercontinentaux, devra être abordé avec le même sérieux. Pour le président, aucune sélection n’atteint la phase finale d’un Mondial sans mérite, et chaque match devra être préparé avec rigueur.

