Sénégal–Brésil : les Lions veulent conforter leur projet de jeu avant la CAN 2025





Le sélectionneur national Pape Thiaw et l’attaquant Iliman Ndiaye ont assuré, vendredi à Londres, que les Lions abordent avec assurance leur rencontre amicale contre le Brésil. Ils estiment que cette opposition sera exigeante, mais déterminante pour évaluer et consolider le projet de jeu en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.



En conférence de presse, Pape Thiaw a indiqué que l’équipe travaille depuis une semaine à Londres et montre un bon état d’esprit. Il a souligné que le Brésil demeure un adversaire de haut niveau, dirigé par un entraîneur de premier plan, ce qui laisse présager une confrontation riche en enjeux techniques, tactiques et mentaux.



Le Sénégal affrontera le Brésil ce samedi à 16h GMT à l’Emirates Stadium de Londres.



Le sélectionneur a reconnu la force du collectif brésilien et la qualité de ses joueurs, tout en affirmant que les Lions disposent des ressources nécessaires pour rivaliser. Selon lui, ce match constitue une occasion idéale pour ajuster certains aspects du jeu, renforcer les automatismes et rester alignés sur les principes de l’équipe.



Pour ce rendez-vous, le Sénégal sera privé des services d’Habib Diallo, libéré en raison d’un problème physique, ainsi que d’Assane Diao.



Les Lions enchaîneront ensuite avec un second match amical mardi, cette fois contre le Kenya, en Turquie.



Pape Thiaw a rappelé que ces rencontres servent à préparer au mieux la CAN. Se mesurer à des équipes comme le Brésil ou le Kenya permet, selon lui, d’acquérir de l’expérience et de tirer des enseignements précieux. Il a insisté sur le projet de jeu, basé sur la volonté d’être une équipe dominante, d’imposer le rythme, de proposer des séquences maîtrisées et d’utiliser ces matchs pour faire tourner l’effectif.



De son côté, Iliman Ndiaye a réaffirmé son engagement total. Le joueur d’Everton assure travailler chaque jour pour progresser, tant sur le plan mental que technique. Il estime que cette rencontre sera exigeante, le Brésil cherchant toujours à l’emporter, mais affirme que les Lions resteront concentrés sur leur jeu et donneront le maximum.



L’entraîneur du Brésil, Carlos Ancelotti, a également exprimé son admiration pour l’organisation et la qualité du jeu sénégalais. Il a déclaré que le Sénégal possède un groupe solide, capable de surprendre lors de la prochaine Coupe du monde, en mettant en avant son intensité, son impact physique et son style direct.

