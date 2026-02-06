Menu
Sénégal : 852,7 milliards FCFA mobilisés via Global Gateway, selon l’Union européenne


Rédigé le Mercredi 18 Février 2026 à 11:13 | Lu 38 fois Rédigé par


L’Union européenne annonce un portefeuille de 852,7 milliards FCFA au Sénégal dans le cadre de la stratégie Global Gateway, axé sur les transports, l’énergie, la santé et le numérique.


Le portefeuille Global Gateway au Sénégal atteint 852,7 milliards de FCFA (1,3 milliard d’euros), a déclaré Stefano Signore, directeur Afrique de l’Union européenne pour les partenariats internationaux.
Soutenu par des acteurs financiers, des banques d’investissement, des agences bilatérales d’États membres de l’UE ainsi que par la Banque africaine de développement, ce portefeuille s’inscrit dans le cadre de Global Gateway, la stratégie européenne visant à promouvoir des connexions intelligentes, propres et sûres à travers des investissements durables et de qualité.
Dans le secteur des transports, l’UE est engagée sur plusieurs projets structurants, notamment la route du Sud, la Trans-gambienne ainsi que le pont de Rosso. Elle intervient également dans la mobilité urbaine à Dakar, en participant au financement du projet de Bus à haut niveau de service (BRT). À ce titre, 121 bus sont financés pour un montant de 85,27 milliards de FCFA (130 millions d’euros).
L’UE suit par ailleurs le développement des bus à gaz, actuellement en phase d’appel d’offres, et le Train Express Régional (TER), dont elle a contribué à financer les deux premières phases et prévoit d’accompagner la troisième.
Le portefeuille couvre aussi l’énergie, avec des projets de modernisation du réseau et d’électrification rurale, ainsi que le secteur pharmaceutique, notamment à travers la coopération avec l’Institut Pasteur de Dakar, afin de renforcer les capacités nationales de production.
D’autres domaines sont concernés, tels que l’assainissement – avec la dépollution de la baie de Hann –, l’agriculture, le numérique et les infrastructures portuaires. L’objectif affiché est de mobiliser des investissements publics et privés pour soutenir les ambitions économiques du Sénégal.
Selon Stefano Signore, l’UE a réorienté sa coopération depuis 2021-2022, passant d’un modèle centré sur l’aide traditionnelle à une approche axée sur le commerce et l’investissement (« trade and investment »). Cette évolution vise à favoriser des transformations structurelles, la création d’emplois et le développement de valeur ajoutée locale, en catalysant des ressources financières limitées au service de projets à fort impact.


