Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l’insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d’Abord » interpelle l’État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026 Thiès : pourquoi parler d’un hôpital “en agonie” ne reflète pas la réalité 04/02/2026 COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MOUVEMENT THIÈS D’ABORD 29/01/2026
L'Actualité au Sénégal
LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FEVIER 2026
Rédigé le Mercredi 18 Février 2026 à 20:39 | Lu 36 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Mercredi 18 Février 2026 - 20:34 LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FEVIER 2026
Mercredi 18 Février 2026 - 19:57 Marine nationale : les corps des trois marins disparus retrouvés sans vie
Actualité à Thiès
Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles
Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a présidé ce mardi la cérémonie de pose de la première pierre du projet d’infrastructures de stockage et de conservation des produits horticoles, au village...
Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers
Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Actualités
LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FEVIER 2026
Babacar DIOUF - 18/02/2026 - 0 Commentaire
AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLE Le Président de la République a pris les décisions suivantes : AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE • Monsieur Tabasky DIOUF, Colonel (er), est nommé Président...
LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FEVIER 2026
Babacar DIOUF - 18/02/2026 - 0 Commentaire
