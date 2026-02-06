Menu
La CONACOC annonce le début du Ramadan ce jeudi au Sénégal


La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a annoncé que le Ramadan débute ce jeudi 19 février 2026 au Sénégal.


Le mois sacré du Ramadan débutera ce jeudi 19 février 2026 au Sénégal. L’annonce officielle a été faite mercredi par la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC), à l’issue de sa réunion tenue à la Radiotélévision Sénégalaise (RTS).
Après avoir recueilli les informations transmises par ses 485 représentants déployés à travers le territoire national, et en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du pays, la commission a confirmé l’observation du croissant lunaire dans plusieurs localités.
Cette observation marque ainsi la fin du mois de Chaabane et l’entrée dans le mois de Ramadan, l’un des cinq piliers de l’islam, pratiqué par la grande majorité de la population sénégalaise.



