Les députés adoptent la création d’une chaîne parlementaire

Réunis en séance plénière, les députés ont adopté à une large majorité la proposition de loi portant création d’une chaîne parlementaire. Le texte a été voté par 121 voix pour, avec cinq abstentions et aucune voix contre.

L’initiative est portée par les députés Aliou Sène, Mbène Faye et Mohamed Ayib Salim Daffé, membres du groupe parlementaire majoritaire Pastef Les Patriotes.

Dans l’exposé des motifs, le président du groupe majoritaire, Ayib Daffé, a expliqué que cette réforme vise à renforcer la transparence des travaux parlementaires, à consolider la démocratie représentative et à promouvoir l’État de droit. Selon lui, l’Assemblée nationale du Sénégal, en tant qu’organe de représentation du peuple, doit garantir une meilleure accessibilité à ses activités et offrir une information institutionnelle claire et régulière.

Le processus ayant conduit à cette proposition s’appuie sur l’arrêté n°009 du Bureau de l’Assemblée nationale du 24 mars 2025, qui a mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir aux modalités juridiques, techniques et institutionnelles de la future chaîne.

Trois objectifs majeurs sont poursuivis à travers ce texte. Le premier consiste à assurer une transparence effective des activités parlementaires par la diffusion régulière et intégrale des séances plénières, des travaux en commission, des auditions publiques ainsi que des missions d’information et d’évaluation.

Le deuxième objectif vise à renforcer la formation civique des citoyens, notamment des jeunes, en facilitant la compréhension du fonctionnement des institutions et des procédures législatives.

Enfin, le troisième objectif entend contribuer au renouveau parlementaire en offrant une meilleure visibilité institutionnelle, dans le respect du pluralisme politique, de l’objectivité de l’information et de la cohésion nationale.

Plusieurs intervenants ont salué cette initiative. La députée Béatrice Faye a estimé qu’il s’agit d’une étape importante pour accroître la participation citoyenne, en permettant aux Sénégalais de suivre les débats et de mieux comprendre les décisions prises en leur nom.

Le député Ismaela Wone a, pour sa part, insisté sur la question du financement. Rappelant que le budget de l’Assemblée nationale avoisine 22 milliards de francs CFA, il a souligné la nécessité d’assurer des ressources suffisantes pour garantir le fonctionnement durable de la chaîne.

Les parlementaires ont également insisté sur l’importance d’éviter toute dérive propagandiste. Ayib Daffé a assuré que la chaîne sera conçue comme un service public audiovisuel parlementaire. Un conseil éditorial, placé sous la supervision du Bureau de l’Assemblée nationale, sera chargé de veiller à la qualité, au pluralisme et à l’indépendance des contenus diffusés.

Le député Samba Diouf, rapporteur de l’intercommission réunissant la commission de la Culture et de la Communication et celle des Lois, a précisé que la chaîne parlementaire ne relèvera pas du contrôle du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), sa régulation étant assurée directement par l’Assemblée nationale.