Sédhiou : une opération policière dévoile un réseau clandestin lié au bétail


Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 09:50


Une intervention de la police de Sédhiou a permis d’interpeller huit personnes impliquées dans une activité clandestine autour du bétail. Les détails de l’affaire révélés par Libération.


D’après les informations rapportées par Libération, une intervention des forces de l’ordre à Sédhiou a conduit à la découverte d’un système structuré opérant dans des activités non autorisées liées au bétail. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2025, vers 03h30, le commissariat central a été informé de la présence de deux individus transportant des sacs contenant de la viande dans une maison inoccupée située au quartier Montagne Rouge.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté qu’une opération d’abattage non autorisé était en cours. Les deux individus ont été arrêtés par la brigade de recherches et ont rapidement fourni des détails importants sur leur méthode. Selon leurs déclarations, leurs interventions se déroulaient principalement la nuit, après la prise d’animaux destinés ensuite à être fournis à certains bouchers du marché central.

L’enquête a permis d’identifier l’ensemble des personnes associées à cette activité. Au total, huit individus ont été appréhendés, parmi lesquels les principaux acteurs, des bouchers impliqués et des conducteurs de motos « Jakarta » chargés du transport de la marchandise. Une carcasse de vache ainsi que le matériel utilisé ont été saisis et remis à la justice.

 



