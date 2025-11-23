Menu
L'Actualité au Sénégal

La BT Fimela a intercepté 140 kg de produit prohibé à Soudiane Sérère et arrêté le convoyeur, portant la quantité totale saisie en une semaine à 930 kg.


Importante saisie de produit prohibé par la BT Fimela de la Compagnie de Gendarmerie à Soudiane Sérère

 

Dans la commune de Djilass, au village de Soudiane Sérère, les gendarmes de la BT Fimela ont réalisé une opération nocturne ayant permis d’intercepter une cargaison de 140 kg de produit prohibé transportée en six colis. Le convoyeur, qui circulait avec une charrette, a été appréhendé lors de l’intervention menée dans la nuit du 25 au 26 novembre 2025.

Cette action s’ajoute aux récentes opérations menées dans la même zone. En l’espace d’une semaine, les équipes de la Compagnie de Gendarmerie de Fatick ont cumulé 930 kg de produits interdits saisis, illustrant leur engagement et leur efficacité dans la lutte contre ce type de trafic.



