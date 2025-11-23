Sédhiou : Démantèlement d’un réseau de vol de bétail et d’abattage clandestin

Selon le commissariat, l’opération a été déclenchée suite à un renseignement signalant la présence suspecte de deux hommes dans une maison abandonnée du quartier Montagne Rouge, en possession de sacs de viande. Dépêchée sur place, une équipe d’intervention a découvert un abattage clandestin organisé en bande. Les deux premiers suspects ont été arrêtés par la Brigade de recherches, qui a poursuivi les investigations.



Ces dernières ont révélé que le groupe repérait des vaches dans la commune et ses environs à des heures tardives, avant de les égorger et d’écouler la viande auprès de bouchers du marché central. Les bouchers impliqués, les conducteurs de Jakarta chargés du transport de la viande et les auteurs principaux, soit un total de huit personnes, ont tous été interpellés dans la même nuit et placés en garde à vue.



La carcasse de l’animal ainsi que le matériel utilisé ont été saisis et mis à la disposition de la justice. À l’issue de leur garde à vue, les mis en cause ont été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Sédhiou.

