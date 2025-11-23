Accélération des projets Dakar–Gorée, Dakar–Saint-Louis et de l’agropole du Sud : directives du Premier ministre

Menu
Le Premier ministre demande l’accélération de la sécurisation de la liaison maritime Dakar–Gorée, de l’autoroute Dakar–Saint-Louis et de l’agropole du Sud, tout en rappelant l’importance d’adapter les procédures au rythme du plan national.


Lors du Conseil des ministres du mercredi 26 novembre, le Premier ministre a demandé une avancée plus rapide sur plusieurs chantiers majeurs, notamment la sécurisation de la liaison maritime Dakar–Gorée, la construction de l’autoroute Dakar–Saint-Louis et le développement de l’agropole du Sud.

Selon le communiqué diffusé à l’issue de la réunion gouvernementale, Ousmane Sonko a présenté l’état actuel de ces projets ainsi que les obstacles relevés dans leur mise en œuvre. Il a ensuite donné des instructions pour accélérer leur exécution.

Le document souligne que ces initiatives traduisent la nécessité d’harmoniser les procédures administratives avec les objectifs du Plan de redressement économique et social ainsi que de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».



