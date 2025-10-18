Sédhiou sous le choc : le Lieutenant Ndour retrouvé mort

Le corps a immédiatement été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Sédhiou, où une autopsie sera effectuée pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Pour l’instant, les autorités restent très discrètes sur les causes possibles.



Le Lieutenant Ndour était reconnu pour son engagement dans la protection des ressources forestières et hydriques de la région. Sa disparition soudaine laisse collègues, amis et famille dans une profonde tristesse.



La population locale, encore sous le choc, espère que l’enquête permettra de clarifier cette tragédie et de rendre justice à un fonctionnaire apprécié de tous.

