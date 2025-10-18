Menu
Sédhiou sous le choc : le Lieutenant Ndour retrouvé mort


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 11:27 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une tragédie a frappé Sédhiou : le Lieutenant Ndour, officier du service régional des Eaux et Forêts, a été retrouvé sans vie dans sa chambre. Selon Sudfm, ce sont des proches, inquiets de son silence et de ses appels restés sans réponse, qui ont donné l’alerte.


Le corps a immédiatement été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Sédhiou, où une autopsie sera effectuée pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Pour l’instant, les autorités restent très discrètes sur les causes possibles.

Le Lieutenant Ndour était reconnu pour son engagement dans la protection des ressources forestières et hydriques de la région. Sa disparition soudaine laisse collègues, amis et famille dans une profonde tristesse.

La population locale, encore sous le choc, espère que l’enquête permettra de clarifier cette tragédie et de rendre justice à un fonctionnaire apprécié de tous.



Lat Soukabé Fall

