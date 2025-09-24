Sédhiou – Crime en brousse : un berger sans histoires abattu dans des circonstances troublantes

Son fusil de chasse, retrouvé non loin de lui, contenait encore des cartouches non utilisées, ce qui écarte pour l’instant la thèse d’un accident.



Aucune trace de lutte n’a été observée sur place. Le corps a été retrouvé gisant dans un pâturage, tandis que les animaux erraient autour, visiblement perturbés.



Aucune bête manquante

Les premières pistes évoquaient un vol de bétail ayant mal tourné, un phénomène courant dans la région.

Mais les proches du défunt affirment qu’aucune bête ne manque dans le troupeau.

Cette précision renforce le mystère autour de la mort brutale de ce père de famille.



« D. Ba était un homme sans histoires. Il ne s’est jamais disputé avec personne », témoigne un habitant du village, encore sous le choc.



Une enquête ouverte

Le corps a été transporté à l’hôpital régional de Kolda pour autopsie, afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour identifier d’éventuels suspects et comprendre le mobile du crime.



Pour l’instant, aucune arrestation n’a été signalée.



Stupeur et peur dans le village

Dans le village de Tognataba, c’est la stupeur.

Les habitants peinent à réaliser ce qui s’est passé.

La famille du défunt, effondrée, demande justice et espère que la lumière sera faite sur cette mort inexpliquée.



« Il est sorti pour nourrir ses bêtes comme tous les jours. On l’a retrouvé sans vie… Pourquoi ? » se lamente une de ses épouses.



Ce drame remet sur la table la question de la sécurité des éleveurs dans les zones reculées du sud du pays, où plusieurs meurtres similaires ont été enregistrés ces dernières années.



Le mystère demeure entier à Tognataba.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour retrouver le ou les auteurs de ce meurtre qui bouleverse toute la région de Sédhiou.

