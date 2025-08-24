Menu
Sécurité à Daharatou : Jean Baptiste Tine appelle à une vigilance communautaire


Rédigé le Mercredi 27 Août 2025 à 12:45 | Lu 45 fois Rédigé par


En visite à Daharatou, le ministre de l’Intérieur invite les habitants à collaborer avec les forces de sécurité et à rester vigilants face aux risques sécuritaires et d’inondations.


En tournée mardi dans l’est du pays, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a exhorté les habitants de Daharatou, dans la commune de Bélé (département de Bakel), à renforcer leur coopération avec les forces de défense et de sécurité. Située près des frontières avec le Mali et la Mauritanie, la zone a récemment accueilli une centaine de ressortissants maliens.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’un dispositif de sécurité participative impliquant les chefs de village, l’administration territoriale et les populations locales. « Chacun doit s’impliquer en partageant toute information inhabituelle observée dans son environnement », a-t-il déclaré, tout en précisant qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter mais d’être vigilant.

Concernant les ressortissants maliens installés temporairement à Daharatou, il a rappelé qu’il s’agit de proches venus chercher refuge et a invité à conjuguer hospitalité et prudence.

Jean Baptiste Tine a également profité de sa visite pour évaluer le plan de contingence élaboré lors du comité régional de développement interterritorial tenu à Tambacounda. Ce plan prévoit un accompagnement des sinistrés de l’an dernier et la création de comités de veille pour détecter rapidement les signes de risque, notamment pendant l’hivernage.

Le ministre a assuré que des dispositions ont été prises au niveau central pour faire face aux éventuelles inondations. « Les recommandations ont été appliquées et les populations sont prêtes à réagir », a-t-il affirmé.



