Sébastien Ndour, le rêve NBA parti du Sénégal

Un talent révélé sur les réseaux sociaux

L’histoire débute en 2021. Une vidéo Instagram le montre réaliser un dunk spectaculaire, impressionnant par sa détente et sa précision. La séquence attire immédiatement l’attention de Pape Moussa Wade, entraîneur du Collège Jésus-Marie au Québec. « C’est quelque chose qu’on voit rarement : un joueur sur 100, 150 ou 200 », confie-t-il.



Après deux années de démarches administratives, Sébastien quitte le Sénégal pour rejoindre le Canada, laissant derrière lui sa famille et ses racines.



Une nouvelle vie au Québec

Accueilli par la famille Calixte, il trouve rapidement ses repères. « Jules, mon fils, et lui sont vraiment devenus frères », témoigne son père d’accueil. À l’école, Sébastien devient l’attraction, reconnu autant pour son talent que pour son charisme.



Orphelin de père depuis l’âge de 12 ans, il puise sa force dans les encouragements laissés par son défunt père : « Il me disait toujours : Sébastien, t’es le meilleur. Ces mots résonnent encore aujourd’hui et nourrissent ma détermination », confie-t-il.



Des performances qui impressionnent

Rapidement, son talent explose sur les réseaux sociaux. Via GamePoint, une première vidéo cumule plus de 2 000 partages en quelques jours. Ses statistiques scolaires sont tout aussi impressionnantes : Sébastien tourne autour de 22 points, 8 rebonds et 5 passes décisives par match, chiffres qui le placent parmi les meilleurs joueurs de sa catégorie au Québec.



Ces performances attirent l’attention des recruteurs américains, et Sébastien est recruté par l’académie Montverde en Floride, réputée pour former des talents NBA tels que Cooper Flagg, récent premier choix du repêchage.



Le rêve NBA en ligne de mire

À Montverde, le jeune Sénégalais poursuit son apprentissage avec assiduité. Sa rapidité, sa détente et son sens du jeu font déjà de lui un joueur polyvalent capable de jouer en poste d’ailier ou d’arrière. « J’ai toujours rêvé d’aller dans cette équipe. Ça représente que je suis dans le bon chemin », affirme Sébastien.



À seulement 17 ans, il incarne la promesse d’un avenir brillant. Chaque entraînement, chaque match, chaque dunk le rapproche de son objectif ultime : fouler un jour le parquet NBA et inscrire son nom parmi les grands du basketball mondial.



« Si tu crois en toi, tu peux accomplir de grandes choses », conclut-il, conscient que son parcours inspire déjà de nombreux jeunes au Sénégal et en Afrique.

