Thiaroye : un enfant de 5 ans décède après un accident de la route, un mécanicien interpellé





Un tragique accident de la circulation s’est produit dans la commune de Thiaroye, entraînant le décès d’un enfant âgé de cinq ans. Le conducteur du véhicule impliqué, un mécanicien de profession, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire.



Les faits se sont déroulés le lundi 29 décembre aux environs de 14 h 30. Selon les informations rapportées par Seneweb, le commissariat d’arrondissement de Thiaroye a procédé à l’arrestation du mécanicien, né en 1991, alors qu’il conduisait une voiture de marque Ford appartenant à un client. Le véhicule devait être acheminé chez un spécialiste en boîte de vitesses.



Alors qu’il circulait sur la route pavée menant au marché Boubess, le conducteur a percuté un enfant à hauteur de l’école Babacar Sy. La victime serait sortie brusquement de son domicile, sans que le chauffeur ne puisse éviter la collision.



Grièvement blessé, l’enfant a succombé durant son évacuation vers l’hôpital, malgré l’intervention rapide des secours.



Les vérifications effectuées par les enquêteurs ont établi que le véhicule était en règle et que le conducteur disposait d’un permis valide. Une réquisition aux fins d’autopsie a été transmise au directeur de l’hôpital Dalal Jaam.



Le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a été informé des faits, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

