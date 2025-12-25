Kédougou : sécurité renforcée, orpaillage clandestin et grands projets ont marqué l’année 2025





L’année 2025 a été marquée à Kédougou par un renforcement notable du dispositif sécuritaire, accompagné d’actions ciblées contre l’orpaillage clandestin, dans un contexte de lutte contre la menace terroriste et l’extrémisme violent.



Dans cette dynamique, cinq nouvelles unités relevant de l’État-major de la Légion de gendarmerie ont été inaugurées en août par le ministre des Forces armées, le général Birame Diop. Ces nouvelles infrastructures comprennent notamment la section de recherche de la compagnie de gendarmerie de Kédougou, la Brigade routière de Mako, le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI 2), le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie ainsi que la Brigade de recherche routière de Saraya.



Parallèlement, plusieurs opérations de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin ont été menées dans les départements de Saraya et de Kédougou. Les dernières interventions ont concerné les villages de Bountoun, Mouran et Bantikhoto, situés dans la commune de Missirah Sirimana, des zones fortement ciblées par les orpailleurs.



Sur le plan minier, le Groupe Managem a annoncé, en septembre, la production du premier lingot d’or de la mine de Boto. Cet événement marque l’entrée officielle du site en phase de production, après plus de deux années de travaux intensifs.



Cependant, l’année a également été assombrie par plusieurs braquages violents survenus dans des sites d’orpaillage, causant des pertes en vies humaines dans les départements de Saraya et de Kédougou.



En matière d’infrastructures, 2025 a vu la réception de plusieurs routes réalisées dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles). À Kédougou, ce programme a permis la construction d’ouvrages routiers pour un coût global estimé à plus de six milliards de francs CFA.



Ces investissements ont notamment concerné la réalisation de 5,5 kilomètres de voiries assainies et éclairées, 3 000 m² de pavage, ainsi que la construction de 23 infrastructures scolaires. La Maison de la femme de Kédougou figure également parmi les réalisations majeures du programme.



Enfin, les populations ont été confrontées aux inondations provoquées par la montée des eaux du fleuve Gambie, dont le niveau a dépassé de 19 centimètres la cote d’alerte, suscitant une vive inquiétude tout au long de l’année.

