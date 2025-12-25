CAN 2025 : Sadio Mané, le patron des Lions, sauve le Sénégal face à la RDC

Mené au score après l’ouverture congolaise, le Sénégal semblait momentanément bousculé par une équipe de la RDC bien en place et agressive dans les duels. Mais dans les moments de doute, les grands joueurs se révèlent. À la 69e minute, Sadio Mané a fait parler son sang-froid et son sens du timing en inscrivant le but de l’égalisation, redonnant espoir et confiance à toute son équipe. Une réalisation capitale qui permet aux Lions de rester invaincus et de conserver la tête du groupe D.





Ce but, loin d’être un simple exploit individuel, est le symbole de la détermination et de l’abnégation du numéro 10 sénégalais. Toujours bien positionné, Mané a su exploiter la moindre faille de la défense congolaise pour surgir au bon moment et conclure avec sang-froid.





Mais la performance de Sadio Mané ne se résume pas à ce but salvateur. Tout au long de la rencontre, il a été le véritable moteur offensif du Sénégal. Très actif sur son couloir comme dans l’axe, il n’a cessé de provoquer, de multiplier les appels en profondeur et de créer le danger par ses centres et ses passes tranchantes. Dès la première période, il s’est illustré comme l’élément le plus dangereux de l’attaque sénégalaise, obligeant la défense congolaise à une vigilance constante.





Par son engagement, son leadership et son expérience, Sadio Mané a montré la voie à ses coéquipiers dans un match âpre et disputé. Une prestation de patron, à l’image de son rôle au sein de cette sélection sénégalaise ambitieuse, bien décidée à aller loin dans cette CAN 2025.

