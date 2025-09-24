Scandale à Zac Mbao : une fillette accuse son père d’attouchements sexuels

Les révélations ont été faites directement par la fillette à sa mère, divorcée du mis en cause, dans un geste de courage rare pour un enfant de cet âge. Profondément bouleversée, la mère a immédiatement saisi la justice en déposant une plainte détaillée au commissariat de Zac Mbao, dénonçant les agissements présumés de son ex-mari.



Enquête et auditions

Suite au dépôt de la plainte, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête approfondie. La victime a été entendue dans un cadre strictement encadré, en présence d’un psychologue spécialisé dans l’enfance et d’un représentant du parquet, afin de garantir sa sécurité émotionnelle et la fiabilité de son témoignage.



Des investigations complémentaires sont actuellement en cours pour rassembler toutes les preuves nécessaires, dans le but de confirmer ou d’infirmer les accusations. Pour l’heure, A.K. Dièye nie fermement les faits qui lui sont reprochés.



Réactions de la communauté

La nouvelle de cette affaire a suscité une vive émotion à Zac Mbao, où le prévenu est bien connu. Le dossier met en lumière le courage de la jeune victime mais aussi la vulnérabilité des enfants face aux violences intrafamiliales, un phénomène souvent tu par peur, honte ou pression sociale.



La suite de l’enquête sera déterminante pour établir la vérité et permettre aux autorités judiciaires de prendre les mesures nécessaires pour protéger la fillette et sanctionner, le cas échéant, le responsable.

