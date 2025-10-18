Saraya : Arrestation d’un jeune homme pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui

Selon les informations recueillies, Seydou Coulibaly, formé comme aide-soignant, se faisait passer pour médecin auprès de la population locale. Il proposait des consultations et administrait des traitements sans aucune autorisation ni compétence reconnue, mettant ainsi en péril la santé des habitants de la région.



Des alertes émises par des habitants inquiets face à ses pratiques douteuses ont conduit les forces de l’ordre à ouvrir une enquête. Celle-ci a permis de déterminer l’étendue de ses activités et de procéder à son arrestation. Seydou Coulibaly a été placé en garde à vue ce vendredi à 16h30, le temps que les investigations se poursuivent.



Cette affaire souligne une fois de plus les risques liés aux pratiques médicales illégales, particulièrement dans les zones rurales où le manque d’infrastructures sanitaires peut pousser certains individus à se substituer aux professionnels de santé.



Les autorités compétentes supervisent désormais l’enquête afin de recenser toutes les victimes potentielles et d’évaluer la gravité des faits. Les habitants de Saraya et des communes environnantes sont invités à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte dans le domaine médical.

