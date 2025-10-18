Sinthiou Malème : braquage sanglant au marché local

Les assaillants, selon les témoins, ont menacé les commerçants et les clients avant de se saisir d’une somme importante. Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés, certains grièvement, qui ont été transportés d’urgence à l’hôpital régional. Selon des sources locales, environ 6 millions de francs CFA ont été dérobés lors de ce braquage.



Les forces de sécurité ont rapidement bouclé la zone et lancé des recherches pour retrouver les auteurs, mais jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été signalée. Les habitants expriment leur inquiétude face à la recrudescence de ce type de violence, rappelant que le marché constitue le principal lieu d’approvisionnement de la population locale.



Les autorités ont promis un renforcement de la sécurité et appellent toute personne disposant d’informations à se manifester. Une enquête est en cours pour identifier les responsables et récupérer l’argent volé.

