Kaolack : La gendarmerie de Nioro démantèle un réseau de vente illégale de médicaments

Selon les informations recueillies, cette intervention fait suite à un renseignement précis sur des activités suspectes à Porokhane. Les forces de l’ordre ont alors procédé à une descente sur le terrain le 17 octobre dernier, aux environs de 17 heures, et ont saisi un important lot de médicaments destinés à être vendus illégalement dans la rue.



Les deux suspects ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue, en attendant leur déferrement devant le parquet de Kaolack. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de médicaments, un phénomène préoccupant qui met en danger la santé publique dans de nombreuses régions du Sénégal.



Le commerce illégal de produits pharmaceutiques constitue un véritable risque sanitaire : des médicaments non contrôlés peuvent provoquer des effets secondaires graves, favoriser l’automédication dangereuse et nuire aux traitements légitimes. La saisie opérée à Porokhane est donc saluée comme une victoire de la gendarmerie locale, qui multiplie les opérations pour protéger les populations.



Les autorités locales appellent par ailleurs la population à signaler toute activité suspecte liée à la vente de médicaments, afin de lutter plus efficacement contre ce fléau qui touche particulièrement les zones rurales et semi-urbaines.



Cette affaire rappelle l’importance d’un contrôle rigoureux du circuit pharmaceutique et de la vigilance citoyenne face aux produits vendus en dehors des pharmacies agréées. La gendarmerie de Nioro continue de renforcer sa présence dans la région pour prévenir toute récidive et protéger la santé des habitants.

