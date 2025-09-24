Santé oculaire au Sénégal : 91 ophtalmologistes pour 130 000 habitants, selon le Dr Moutar Dieng Badiane

Le coordonnateur du Programme national de la santé oculaire (PNSO), Dr Moutar Dieng Badiane, a présenté mardi un état des lieux du secteur, indiquant que le Sénégal dispose actuellement de 91 ophtalmologistes, soit un spécialiste pour 130 000 habitants.



Lors d’un point de presse organisé avant la Journée mondiale de la vue, prévue le 9 octobre, il a relevé que le ratio recommandé est d’un ophtalmologiste pour 205 000 habitants, mais a déploré une répartition géographique inégale.



“Presque 80 % des ophtalmologistes sont concentrés sur l’axe Thiès-Dakar”, a précisé le Dr Badiane, ajoutant qu’une quinzaine de praticiens seront redéployés dans les régions.



Chaque région dispose désormais d’au moins un ophtalmologiste, certaines en comptant jusqu’à six. Le médecin a notamment cité Tambacounda, Kaffrine, Saint-Louis, Matam et Kédougou, récemment dotées de spécialistes.



Le pays compte également 120 techniciens-ophtalmologistes, présents dans la majorité des départements.



Des chiffres alarmants sur la cécité

Selon les données du PNSO, la prévalence de la cécité est estimée à 1,42 %, soit environ 165 000 aveugles et 550 000 malvoyants (données 2023).



Les principales maladies oculaires ciblées sont la cataracte, le trachome, les cécités infantiles, les vices de réfraction, ainsi que des affections telles que le glaucome ou la rétinopathie diabétique.



Écrans et enfants : un risque à surveiller

Dr Badiane a insisté sur la prévention, notamment chez les enfants, recommandant de ne pas les exposer aux écrans avant l’âge de trois ans.



“Quand l’enfant mange devant un écran, il ne mâche pas correctement, ce qui perturbe la digestion. L’exposition avant le coucher dérègle aussi le cycle du sommeil”, a-t-il averti.



Il conseille par ailleurs de travailler dans un environnement bien éclairé et d’adopter la règle du 20-20-20 : toutes les 20 minutes, faire une pause de 20 secondes et regarder à 20 pieds (environ 6 mètres) avant de reprendre le travail sur écran.



Selon lui, ces gestes simples permettent de préserver la santé visuelle et de réduire la fatigue oculaire dans un contexte de plus en plus marqué par l’usage prolongé des écrans.

