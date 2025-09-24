Fièvre de la vallée du Rift : 11 morts sur 78 cas recensés au Sénégal





Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé avoir enregistré 11 décès liés à la fièvre de la vallée du Rift sur un total de 78 cas confirmés depuis l’apparition de la maladie dans la région de Saint-Louis, le 21 septembre dernier.



Selon un communiqué publié samedi, 75 cas ont été recensés dans cette région, dont 45 guérisons. La répartition indique 32 cas à Saint-Louis, 40 à Richard-Toll, 2 à Podor et 1 à Pété.



Dans la région de Louga, deux cas ont été identifiés à Linguère et Keur Momar Sarr, tandis que la région de Matam ne compte qu’un seul cas. Le ministère rappelle qu’au 2 octobre, le pays enregistrait 56 cas confirmés et 8 décès, montrant ainsi une progression de l’épidémie.



Concernant le virus mpox, le communiqué précise que cinq cas ont été confirmés depuis le 22 août 2025, dont un patient guéri, tous localisés dans la région de Dakar. Aucun décès n’a été signalé.



Le ministère appelle la population à la vigilance, au respect des mesures de prévention et à une coopération étroite avec les agents de santé pour endiguer ces maladies.



Les ministres en charge de la Santé, de l’Agriculture et de l’Élevage se sont rendus à Saint-Louis, après avoir participé à un comité régional de gestion des épidémies à Louga. Le communiqué ajoute qu’une réunion intersectorielle, présidée par le Premier ministre, s’est tenue à la Primature le 3 octobre.

