Santé : 78 cas de Fièvre de la Vallée du Rift et 11 décès enregistrés au Sénégal

Répartition géographique

La quasi-totalité des cas sont concentrés dans la région de Saint-Louis, qui enregistre 75 infections confirmées, dont 45 patients déjà guéris.

Deux cas ont été signalés dans la région de Louga, et un dernier dans celle de Matam, également déclaré guéri.



Mpox : 5 cas recensés à Dakar

Concernant la maladie Mpox (variole du singe), le ministère indique que 5 cas confirmés, dont 1 guéri, ont été enregistrés depuis la détection du premier cas le 22 août 2025.

Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar, et aucun décès n’a été signalé à ce jour.



Appel à la vigilance

Les autorités sanitaires appellent les populations à la vigilance, à respecter strictement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé ainsi que les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

