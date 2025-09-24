Menu
L'Actualité au Sénégal

Santé : 78 cas de Fièvre de la Vallée du Rift et 11 décès enregistrés au Sénégal


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 10:34 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié, ce vendredi 3 octobre 2025, une nouvelle mise à jour sur la situation épidémiologique nationale. Selon le communiqué, 78 cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) ont été recensés à cette date, contre 56 cas deux jours plus tôt.
Le nombre de décès est également passé de 8 à 11, confirmant une progression préoccupante de l’épidémie.


Répartition géographique

La quasi-totalité des cas sont concentrés dans la région de Saint-Louis, qui enregistre 75 infections confirmées, dont 45 patients déjà guéris.
Deux cas ont été signalés dans la région de Louga, et un dernier dans celle de Matam, également déclaré guéri.

Mpox : 5 cas recensés à Dakar

Concernant la maladie Mpox (variole du singe), le ministère indique que 5 cas confirmés, dont 1 guéri, ont été enregistrés depuis la détection du premier cas le 22 août 2025.
Tous les cas sont localisés dans la région de Dakar, et aucun décès n’a été signalé à ce jour.

Appel à la vigilance

Les autorités sanitaires appellent les populations à la vigilance, à respecter strictement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé ainsi que les relais communautaires pour contenir ces épidémies.



Lat Soukabé Fall

