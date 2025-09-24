Santé mentale : les troubles névrotiques touchent 20 % des patients au Sénégal





Les troubles névrotiques constituent 20 % des affections mentales les plus courantes au Sénégal, a révélé vendredi la cheffe de la Division santé mentale du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Maïmouna Dièye.



Lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, placée cette année sous le thème « Accès aux services de santé mentale en situation de catastrophes et d’urgence », Dr Dièye a présenté un état des lieux préoccupant du secteur.



Selon elle, les troubles névrotiques sont suivis de près par l’épilepsie (20 %), la schizophrénie (19 %) et la dépression (15 %). Elle a également signalé un taux de suicide élevé, estimé à 13 %.



La spécialiste a souligné que huit régions du pays affichent un score de bien-être inférieur à la moyenne nationale, tandis que 57 % des personnes âgées souffrent d’un trouble chronique.



Le Sénégal compte actuellement 17 services psychiatriques, dont la moitié concentrée à Dakar, avec de fortes disparités régionales. Quatre structures ne sont pas fonctionnelles par manque de personnel qualifié, et tous les services pour enfants sont situés dans la capitale.



Dr Dièye a précisé que 36 psychiatres exercent à Dakar, alors que Tambacounda, Matam, Kolda et Kédougou n’en disposent d’aucun.



De son côté, le secrétaire général du ministère, Serigne Mbaye, a rappelé que les catastrophes et situations de crise provoquent souvent anxiété, dépression et stress post-traumatique, avec des conséquences sur la santé mentale et le développement du cerveau.



Il a réaffirmé la volonté du gouvernement d’assurer un accès équitable aux soins de santé mentale, et a annoncé plusieurs mesures à venir, dont :

