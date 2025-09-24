Menu
Fièvre de la Vallée du Rift à Louga : quatre cas confirmés dont deux décès


Rédigé le Jeudi 9 Octobre 2025 à 21:01


Quatre cas de fièvre de la Vallée du Rift ont été confirmés à Louga, dont deux décès. Des mesures de désinfection et de vaccination du bétail ont été menées.


La région de Louga, au nord du Sénégal, fait face à une résurgence de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Selon le directeur régional de la Santé, Dr Cheikh Sadibou Senghor, quatre cas ont été officiellement confirmés, dont deux décès.

« Nous avons enregistré un cas simple et trois cas graves, malheureusement deux d’entre eux se sont soldés par des décès », a-t-il précisé jeudi lors d’un entretien avec l’APS.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, 19 prélèvements ont été effectués sur des personnes dans la région. En parallèle, la brigade d’hygiène a entrepris des actions de désinfection et de désinsectisation dans les zones concernées.

Sur le plan vétérinaire, 1 000 têtes de bétail ont été vaccinées et 271 prélèvements ont été réalisés sur des animaux pour détecter d’éventuelles infections. Les services sanitaires ont également constaté 47 cas d’avortements dans le cheptel et sensibilisé 1 210 éleveurs sur les modes de transmission du virus.

Dr Senghor a rappelé que la fièvre de la Vallée du Rift n’est pas transmissible d’humain à humain, contrairement à la Covid-19.

La maladie se propage principalement par la piqûre de moustiques infectés ou par contact avec des produits d’origine animale contaminés, notamment le lait non pasteurisé, la viande infectée ou les produits issus d’avortements chez les animaux.




