Forum de Santé, Digitalisation et Entrepreneuriat : Thiès se mobilise les 10 et 11 octobre pour le bien-être et l’autonomisation des femmes

Santé et prévention : le dépistage au cœur du forum

Le forum mettra l’accent sur la prévention du cancer du sein, véritable enjeu de santé publique. Au programme :



Conférences médicales sur la prévention et la prise en charge du cancer du sein ;

Ateliers pratiques d’auto-examen mammaire ;

Séances de dépistage gratuites pour toutes les participantes ;

Témoignages de femmes survivantes, inspirant courage et solidarité.

“Chaque femme doit savoir qu’elle peut se protéger. Le dépistage n’est pas une honte, c’est un acte de courage”, a rappelé l’un des médecins intervenants.

Cette approche vise à sensibiliser, informer et responsabiliser les femmes, afin de détecter toute anomalie à temps et améliorer les chances de guérison.



Caravane de sensibilisation : départ depuis la LONASE de Thiès

Après les sessions du forum, une caravane de sensibilisation s’élancera depuis les locaux de la LONASE de Thiès, pour parcourir plusieurs quartiers et villages environnants.

L’objectif : rapprocher la santé des communautés, distribuer des brochures d’information et encourager chaque femme à participer aux séances de dépistage gratuites.



Cette démarche contribue à briser les tabous autour du cancer du sein et à renforcer la prévention dans les zones moins accessibles.





Digitalisation et entrepreneuriat : renforcer l’autonomisation des femmes

Le forum consacre également une large part à la digitalisation et à l’entrepreneuriat féminin, deux leviers clés pour l’autonomie économique et l’inclusion sociale.



Des ateliers interactifs permettront aux participantes :



D’apprendre à utiliser les outils numériques pour développer leurs activités ;

D’améliorer la gestion et la visibilité de leurs projets ;

D’explorer de nouvelles opportunités entrepreneuriales.

Cette initiative vise à encourager les femmes à devenir actrices de leur avenir, à la fois dans le domaine économique et social.



Concours culinaire et digital : créativité et innovation au féminin

Pour clôturer les deux journées, deux concours seront organisés :



Concours culinaire , valorisant le savoir-faire gastronomique des femmes de Thiès ;

Concours de digitalisation, récompensant les meilleures initiatives innovantes dans le numérique.

Ces activités mettent en avant la créativité, la compétence et le leadership féminin, tout en créant un esprit de convivialité et d’émulation.



Rendez-vous à Thiès

Dates : vendredi 10 et samedi 11 octobre 2025

Lieu : Manufacture des Arts Décoratifs de Thiès

Départ de la caravane : LONASE Thiès

Activités : Forum de santé, dépistage gratuit, digitalisation, entrepreneuriat, concours culinaire et caravane de sensibilisation.







À travers ce forum, Thiès montre l’exemple d’une région engagée pour une société où santé, formation digitale et entrepreneuriat vont de pair, au service du bien-être et de l’autonomisation des femmes.

