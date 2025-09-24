Trafic d’ecstasy à Dakar : un dealer interpellé avec 100 pilules à Yoff

Selon nos informations, cette opération ciblée fait suite à l’exploitation d’un renseignement crédible faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure basé à Guédiawaye.

Une équipe d’intervention a aussitôt été déployée pour suivre les mouvements du suspect, jusqu’à son point de livraison à Yoff.



La palpation de sécurité effectuée sur place a permis de découvrir et de saisir 100 pilules d’ecstasy, soigneusement dissimulées dans un sachet plastique. Les policiers ont également mis la main sur une somme d’argent, un billet de devise étrangère, ainsi que deux téléphones portables qui pourraient contenir des informations sur ses fournisseurs et clients.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue dure, en attendant d’être déféré au parquet.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour remonter la chaîne d’approvisionnement de ce réseau qui aurait, selon des sources policières, des ramifications dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise.

