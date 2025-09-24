Menu
Trafic d’ecstasy à Dakar : un dealer interpellé avec 100 pilules à Yoff


Rédigé le Samedi 11 Octobre 2025 à 11:59


La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a frappé un grand coup .
Les agents ont interpellé un individu au rond-point de Yoff, alors qu’il s’apprêtait à livrer une importante quantité d’ecstasy, une drogue de synthèse particulièrement prisée dans les milieux festifs de la capitale.


Selon nos informations, cette opération ciblée fait suite à l’exploitation d’un renseignement crédible faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure basé à Guédiawaye.
Une équipe d’intervention a aussitôt été déployée pour suivre les mouvements du suspect, jusqu’à son point de livraison à Yoff.

La palpation de sécurité effectuée sur place a permis de découvrir et de saisir 100 pilules d’ecstasy, soigneusement dissimulées dans un sachet plastique. Les policiers ont également mis la main sur une somme d’argent, un billet de devise étrangère, ainsi que deux téléphones portables qui pourraient contenir des informations sur ses fournisseurs et clients.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue dure, en attendant d’être déféré au parquet.
Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour remonter la chaîne d’approvisionnement de ce réseau qui aurait, selon des sources policières, des ramifications dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise.



