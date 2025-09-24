Menu
L'Actualité au Sénégal

Coopération Sénégal-Allemagne : 17 millions d’euros pour booster la formation professionnelle et l’emploi des jeunes


Rédigé le Samedi 11 Octobre 2025 à 11:56 | Lu 71 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un nouvel accord de coopération financière vient renforcer les liens entre le Sénégal et l’Allemagne. Signé récemment, cet accord vise à soutenir le développement de la formation professionnelle et de l’emploi dans le pays.


Coopération Sénégal-Allemagne : 17 millions d’euros pour booster la formation professionnelle et l’emploi des jeunes

À travers le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, le gouvernement allemand a octroyé un don de 17 millions d’euros, soit environ 11,2 milliards de francs CFA, pour appuyer la phase 2 du Programme de Formation Professionnelle et de l’Emploi (PFPE 2).

Un appui décisif pour l’emploi des jeunes

Selon le ministre sénégalais de l’Économie, Abdourahmane Sarr, ce financement s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour renforcer l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail.
Le PFPE 2 a pour objectif de mieux outiller les jeunes Sénégalais, en leur offrant des compétences techniques et professionnelles adaptées aux réalités économiques du pays.

Des centres modernes et un dispositif renforcé

Le projet prévoit la construction et l’équipement de centres de formation dans plusieurs régions du Sénégal. Ces infrastructures permettront de rapprocher la formation des jeunes et de garantir des apprentissages pratiques et de qualité.
Le programme intègre également un soutien au dispositif du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT), un outil stratégique dans la planification et la mise en œuvre de formations ciblées et adaptées aux besoins du marché.

Compétences et entrepreneuriat au cœur du dispositif

Au-delà des infrastructures, le PFPE 2 met l’accent sur l’accompagnement et la formation spécifique des jeunes, notamment dans les domaines techniques et entrepreneuriaux.
L’objectif est de renforcer l’employabilité et de favoriser l’autonomie économique des jeunes, en leur donnant les moyens d’intégrer ou de créer leur propre entreprise.

Un partenariat stratégique

Ce nouvel appui de l’Allemagne illustre la solidité du partenariat entre les deux pays dans le domaine du développement durable. Il s’aligne sur la vision du Sénégal, qui place la jeunesse au cœur de sa stratégie économique et sociale.
En investissant dans la formation et l’emploi, le gouvernement espère réduire le chômage des jeunes, dynamiser les économies locales et consolider la stabilité sociale du pays.



Lat Soukabé Fall

