Santé : le gouvernement annonce des recrutements et des réformes pour renforcer le secteur



Lors de la conférence de presse gouvernementale « Kàddu » tenue le 21 avril 2026, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a présenté un point détaillé sur la situation du secteur sanitaire dans le cadre du Pacte de stabilité sociale.

Parmi les mesures annoncées, le renforcement des ressources humaines figure en priorité, avec un recrutement spécial de 2 500 agents. Cette initiative concerne notamment des médecins, infirmiers, sages-femmes ainsi que du personnel administratif et technique, afin de corriger le déséquilibre constaté entre personnel de soutien et personnel soignant.

Le ministre a également évoqué les efforts financiers engagés pour améliorer la situation des agents contractuels. Près de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour intégrer plus de 900 agents issus du programme ISMEA dans un système de contractualisation. En complément, entre 6 et 7 milliards de francs CFA ont été consacrés à la régularisation de certains contrats, tandis que 3 330 agents ont été pris en charge entre 2022 et 2023.

Malgré ces avancées, certaines préoccupations persistent, notamment autour de l’indemnité de logement des contractuels. Le ministre a reconnu la sensibilité de cette question, en dépit des engagements pris avec les partenaires sociaux.

En parallèle, plusieurs réformes sont en cours, dont l’élaboration d’un Code de la santé, déjà finalisé dans sa partie législative. D’autres chantiers avancent également, comme la réforme hospitalière, la révision de la carte sanitaire et la mise en place d’une direction dédiée à la promotion de la santé.

Concernant les infrastructures, environ 65 milliards de francs CFA ont été investis en deux ans pour moderniser les équipements, renforcer les structures sanitaires et réhabiliter des blocs opératoires.

Enfin, Ibrahima Sy a insisté sur l’importance du dialogue avec les syndicats, affirmant sa volonté de privilégier la concertation et de promouvoir des engagements réalistes pour améliorer durablement le système de santé.