Thiès : la famille de Lamine Ndiaye réclame toujours justice près de neuf ans après sa disparition

À Thiès, la famille de Lamine Ndiaye reste marquée par sa disparition tragique survenue il y a bientôt neuf ans. À Darou Salam, la douleur et l’émotion demeurent toujours présentes chez ses proches.

Ce samedi après-midi, sa grande sœur, Amy Sy Ndiaye, est revenue sur les circonstances entourant cette disparition ainsi que sur les derniers échanges qu’elle avait eus avec son frère, notamment au sujet du financement d’un projet avicole.

Elle a également évoqué une dispute impliquant les deux personnes présentées comme les présumés auteurs, une altercation qui aurait conduit à des révélations sur les conditions dans lesquelles la victime aurait été neutralisée, tuée puis enterrée dans un établissement scolaire de Darou Salam.

Cette piste, cependant, n’a pas encore été officiellement clarifiée à ce stade.

La famille Ndiaye continue ainsi de réclamer que toute la lumière soit faite sur cette affaire.